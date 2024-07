Calciomercato Milan: arrivano centrale, terzino e centrocampista! Il nuovo 11 di Fonseca | FOTO

CalcioWeb

Grandi manovre sul calciomercato del Milan dopo una prima parte preoccupante e di contestazione dei tifosi rossoneri. La dirigenza ha deciso di iniziare un progetto ambizioso con Paulo Fonseca in panchina e le prospettive per il futuro sono interessanti.

I rossoneri hanno già definito un colpo da 90 per la prossima stagione: in attacco è arrivato Alvaro Morata come sostituto di Giroud. Il Milan ha pagato la clausola all’Atletico Madrid per assicurarsi le prestazioni di un attaccante capace di imporsi nel campionato di Serie A. Stiamo parlando di un calciatore in grado di garantire manovra e sacrificio nel reparto avanzato e di raggiungere la doppia cifra in termini realizzativi.

Le altre mosse e il nuovo 11

Il Milan è pronto a definire altre tre trattative: due in difesa e una a centrocampo. Per il ruolo di centrale è ai dettagli la trattativa per l’arrivo di Strahinja Pavlovic del Salisburgo. L’intesa tra i club è stata raggiunta sulla base dei 20 milioni di euro mentre il calciatore firmerà un contratto di 5 anni a 1,5 milioni di euro a stagione.

Per la fascia destra il prescelto è Emerson Royal, brasiliano del Tottenham. I rossoneri hanno alzato la ‘posta’ e l’offerta è arrivata fino a 15 milioni di euro. Il classe 1999 è una richiesta di Fonseca e l’accelerata è attesa dalla prossima settimana. Il terzo innesto vicinissimo è Youssouf Fofana del Monaco. Sul centrocampista francese si è registrato l’inserimento di altre squadre e la valutazione è aumentata. Il Milan, però, ha avviato i contatti e la trattativa è destinata ad andare in porto per una cifra leggermente superiore ai 20 milioni di euro.

In porta confermatissimo Maignan, poi la difesa a 4 sarà composta da Theo, Tomori, Pavlovic e Emerson Royal, a centrocampo Reijnders e Fofana, poi tre calciatori dietro il centravanti (Morata): sulla trequarti spazio a Leao, Loftus-Cheek e Pulisic.