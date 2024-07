Calciomercato Modena, deciso il futuro Cristian Cauz: i dettagli dell’accordo

CalcioWeb

Un altro movimento per il futuro del Modena. La squadra è concentrata in vista della prossima stagione del campionato di Serie B con l’obiettivo di garantirsi l’accesso ai prossimi playoff. Il club ha ufficializzato il rinnovo del contratto con Cristian Cauz.

“Dopo un’annata convincente, l’avventura in gialloblù si allunga. Il Modena F.C. comunica il rinnovo del contratto di Cristian Cauz, ora legato al club sino al 30 giugno 2026.

Arrivato a Modena la scorsa estate da svincolato, dopo tanti anni di gavetta tra Serie D e Lega Pro, Cauz ha avuto l’opportunità di trovare spazio e continuità in Serie B con la maglia gialloblù: ha chiuso la stagione con 20 presenze, rivelandosi un giocatore molto duttile, utilizzabile sia come terzino che come centrale”.