Napoli, 2 colpi in arrivo: l’11 da sogno in mano ad Antonio Conte, tremano le big!

Dopo una stagione passata a guardare gli altri da lontano, con lo Scudetto cucito sul petto, ma clamorosamente in ritardo al gran ballo per il titolo, il Napoli ha voglia di riscatto e vuole vivere nuovamente una stagione da protagonista, in sede di calciomercato e in campionato.

Il primo innesto, il più importante probabilmente, è stato quello di Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli che porta leadership, solidità e sicurezza dopo un anno in cui sulla panchina dei partenopei si sono alternati Garcia, Mazzarri e Calzona.

Mercato Napoli: 2 innesti per completare l’11 di Antonio Conte

Due gli acquisti di calciomercato che Antonio Conte attende per completare l’11 titolare del Napoli. Entrambi saranno in zona offensiva. Dopo aver sistemato la difesa con Buongiorno e Rafa Marin, la fascia sinistra con Spinazzola, tocca completare il pacchetto offensivo. L’uscita di Lindstrom dà il via libera per aggiungere un esterno alla rosa: Neres è il nome caldo, operazione possibile in prestito con diritto di riscatto fra i 25 e i 30 milioni. Berardi l’alternativa low cost.

Nella città di Pulcinella, è il caso di dirlo, l’obiettivo per l’attacco è il più classico dei ‘segreti di Pulcinella’. Romelu Lukaku è da sempre il bomber preferito da Antonio Conte. Il belga attende il Napoli, il Napoli attende un’offerta importante per cedere Osimhen, poi tratterà l’acquisto di ‘Big Rom’ con il Chelsea.

La nuova formazione titolare del Napoli 2024-2025

Una volta conclusa le ultime 2 operazioni di mercato, l’11 titolare del Napoli di Antonio Conte sarà completo. Vista la qualità sulle fasce in zona offensiva, il modulo sarà un 3-4-3. In porta Meret, ma attenzione a Caprile, in caso di defezioni del portiere titolare: dualismo interessante, l’ex Empoli potrebbe progressivamente guadagnare minuti.

In difesa Buongiorno, Rrahmani e Rafa Marin. Esterni di centrocampo Spinazzola e Di Lorenzo, Lobotka e Anguissa a formare la coppia di centrali in grado di dare visione di gioco e muscoli. Davanti Kvaratskhelia e uno fra Neres (il preferito) e Berardi (l’alternativa), con Politano come backup, agiranno ai lati di Romelu Lukaku.