Calciomercato Napoli, la cessione di Lindstrom finanzia un super colpo sulla fascia

Il calciomercato del Napoli, come un po’ quello di tutte le altre big d’Italia, deve passare prima dalle cessioni. Fin qui, clausole e operazioni a zero a parte, la maggior parte degli acquisti sono stati fatti da chi è riuscito anche a far partire qualcuno per ammortizzare i costi o, direttamente, per permettersi la liquidità necessaria. Il mercato degli azzurri è bloccato dalla situazione Osimhen e dalla cifra importante che il Napoli intende incassare ma che, fin qui, non è mai corrisposta a un’offerta concreta.

Ecco, dunque, che una cessione secondaria potrebbe permettere al club di Antonio Conte di aggiungere pedine nuove. È il caso di Jesper Lindstrom che interessa molto all’Everton. L’esterno danese non ha brillato nella passata stagione, per lunghi tratti è stato un corpo estraneo e partirebbe senza troppi rimpianti. I due club sono d’accordo sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto a 23 milioni

Somma simile a quella che il Benfica chiedere per David Neres, esterno brasiliano che non intende passare un’altra stagione all’ombra di Angel Di Maria. Con 3 campionati vinti con l’Ajax, uno con il Benfica e una Copa America con il Brasile, David Neres, esterno capace di giocare su entrambe le fasce, rappresenta l’acquisto ideale per aggiungere qualità ed esperienza all’attacco del Napoli.