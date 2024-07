Calciomercato Palermo, intrigo Valentin Gomez: non supera le visite mediche?

CalcioWeb

Intrigo di calciomercato per il Palermo che nelle ultime ore si apprestava a chiudere il trasferimento di Valentin Gomez ma che, stando alle voci che arrivano dall’Argentina, potrebbe dover rinunciare al calciatore. Il difensore 2003, di proprietà del Velez Sarsfield, non avrebbe superato le visite mediche. Il problema, secondo i media argentini, sarebbe da riscontrare in una possibile lesione al menisco.

Gli ultimi controlli effettuati con lo staff medico del Vélez avevano dato esito positivo. Evidentemente, quelli effettuati a Palermo hanno dato esito opposto. Valentin Gomez sembra, dunque, essere destinato a saltare, salvo ulteriori novità successive a nuovi accertamenti medici.