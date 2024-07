Calciomercato Parma, manovre tra centrocampo e attacco: tutti i nomi

CalcioWeb

E’ appena iniziata una settimana importante sul fronte calciomercato del Parma. Il club è in continuo contatto con il tecnico Fabio Pecchia per costruire una squadra all’altezza delle aspettative per il massimo campionato italiano.

In porta è sempre più vicino l’arrivo Zion Suzuki, estremo difensore classe 2002 di proprietà del Sint-Truiden. La trattativa è in uno stato avanzato e la fumata bianca è attesa a breve.

Gli altri nomi

Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ il nome per il centrocampo è quello di Gianluca Busio del Venezia. Tentativo anche per Gaetano del Napoli e Yeboah del Rakow.

La soluzione per l’attacco porta a Nicolò Cambiaghi dell’Atalanta, nel mirino anche del Bologna. L’ultima idea è Laurienté del Sassuolo, reduce dalla retrocessione in Serie B. L’alternativa è Almqvist del Lecce.