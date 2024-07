Calciomercato Perugia, il portiere Yimga in biancorosso fino al 2027: i dettagli

CalcioWeb

Francesco Yimga, giovane portiere classe 2007, ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Perugia che piazza un altro colpo di calciomercato. Il giovane difensore è stato convocato in diverse circostanze in prima squadra senza tuttavia mai scendere in campo. Con la Primavera invece durante la stagione passata ha collezionato 25 presenze.

“AC Perugia Calcio esprime le più sincere congratulazioni a Francesco Yimga, portiere classe 2007, – comunica il club in una nota – per aver firmato il primo contratto con il Club biancorosso fino al 30 giugno 2027.“