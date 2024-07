Calciomercato Pisa, vertice con il Monza: si profila un ritorno

CalcioWeb

Il Pisa e Pippo Inzaghi sono in continuo contatto sul calciomercato per costruire una squadra forte in vista del prossimo campionato di Serie B. La squadra è ambiziosa e l’obiettivo è quello di avvicinarsi alla qualificazione ai prossimi playoff.

La dirigenza del Pisa è in contatto con il Monza per definire un’operazione per la prossima stagione. Secondo le ultime notizie le parti sono in trattativa per Mattia Valoti, calciatore di grande esperienza e qualità.

Si tratta di un centrocampista centrale in grado di giocare anche in posizione avanzata. Il suo punto di forza è la duttilità tattica, si dimostra abile tecnicamente e possiede un ottimo tiro dalla distanza. In carriera ha indossato le maglie di Albinoleffe, Verona, Pescara, Livorno, Spal, Monza e proprio Pisa.