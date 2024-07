Calciomercato Reggiana, doppio super colpo: programmate le visite

CalcioWeb

La Reggiana non si nasconde e la dirigenza continua l’assalto sul calciomercato. La squadra si prepara in vista dell’inizio del campionato di Serie B e le prospettive sono molto interessanti dopo le mosse dalla sessione estiva di mercato.

In entrata è sfumato Mirko Antonucci: l’attaccante dello Spezia ha accettato il corteggiamento del Cesena.

Le mosse della Reggiana

La Reggiana è pronta a definire una doppio trattativa a centrocampo. Secondo le ultime notizie è stata definita l’intesa a titolo definitivo per l’arrivo di Leo Stulac dal Palermo. La Reggiana ha già programmato le visite mediche.

Un’altra soluzione di lusso per il centrocampo della Reggiana porta a Filip Jagiello, calciatore polacco del Genoa. Le società sono in contatto per valutare la fattibilità dell’operazione.