Calciomercato Roma, colpo in difesa: è fatta per un giovane talento spagnolo

Primo colpo in archivio nel calciomercato estivo della Roma. Ufficiale l’acquisto di Buba Sangarè, difensore esterno spagnolo di origini maliane. La Roma verserà nelle casse del Levante 1.5 milioni di euro, il club spagnolo ha il 10% sulla futura rivendita del calciatore.

Il comunicato della Roma

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto di Buba Sangaré dal Levante a titolo definitivo. Difensore esterno classe 2007 – di piede destro – nato in Spagna ad Elche e di origini maliane, Sangaré vanta già presenze in Liga e Coppa del Re, collezionate proprio con il Levante. Con la rappresentativa spagnola, invece, ha partecipato all’Europeo di categoria under 17. Benvenuto a Roma, Buba!“.