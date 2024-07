Roma, nuovo terzino per De Rossi: è fatta per Dahl, cifre e dettagli

CalcioWeb

Nuovo colpo in entrata nel calciomercato della Roma. I giallorossi hanno definito gli ultimi dettagli per l’arrivo di Samuel Dahl, esterno sinistro classe 2003 in forza allo Djurgarden. Un’operazione complessiva che si aggira intorno ai 4.5 milioni di euro più 1.5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita del giocatore. Dahl firmerà un contratto di 5 anni.

Un innesto importante per la difesa di Daniele De Rossi. Il terzino svedese, che in carriera ha vestito anche le maglie di Vasteras e Orebro, oltre quella della nazionale maggiore, coprirà a Roma il buco lasciato da Leonardo Spinazzola passato a parametro zero al Napoli.