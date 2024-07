Calciomercato Salernitana, epurazione in vista: in 12 pronti a salutare

CalcioWeb

Estate decisamente tribolata quella della Salernitana e con essa anche il calciomercato del club granata. Gli arrivi di Gentile, Lilian Njoh e Tongya hanno aperto il mercato post retrocessione, permettendo di voltare pagina rispetto a quanto accaduto con le dimissioni di Sottil, ma la situazione all’orizzonte è tutt’altro che serena.

La Salernitana va verso un ridimensionamento importante. Niente spese pazze e mercato finanziato anche dalle cessioni. Prima serve piazzare gli esuberi e in rosa sono tanti i calciatori che rischiano il posto, soprattutto quello con contratti onerosi, diversi superiori al milione di euro.

Cessioni salernitana: in 12 saranno messi alla porta

L’elenco delle cessioni del calciomercato della Salernitana è virtualmente lunghissimo, in 12 rischiano: il portiere Sepe, i difensori Pirola, Lovato, Bronn, Daniliuc, Sambia e Bradaric, i centrocampisti Lassana Coulibaly, Kastanos e Maggiore e gli attaccanti Bonazzoli, Mikael, Simy, Dia, Ikwuemesi e Valencia.

Fra i giovani attenzione a Motoc, Iervolino, Jimenez e Sfait che potrebbero essere collocati altrove e in categorie inferiori per garantire maggiore minutaggio. Nella giornata di ieri è partita la trattativa con il Palermo per Legowski che potrebbe aggiungersi ai calciatori in uscita, seppur non in esubero.

Hanno già lasciato Salerno: Boateng, Manolas, Pellegrino, Pasalidis, Gyomber, Ochoa, Costil, Zanoli, Pierozzi, Basic, Martegani, Stewart, Gomis, Vignato e Weismann. Su Candreva (non presente in ritiro) la società non ha dato ancora comunicazioni.