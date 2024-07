Calciomercato Sampdoria, chiuso Venuti: pronto il colpo in attacco, coppia da Serie A!

CalcioWeb

La Sampdoria continua a muoversi nel calciomercato estivo per consegnare ad Andrea Pirlo una squadra che possa puntare alla promozione in Serie A. C’è grande entusiasmo intorno ai blucerchiati, già 5000 le tessere vendute in pochi giorni di apertura degli abbonamenti, si punta a quota 20.000. I botti del mercato estivo potrebbero aiutare a raggiungere il traguardo.

Sampdoria, è fatta per Lorenzo Venuti

A proposito di calciomercato, nelle ultime ore la Sampdoria ha chiuso un tassello importante per la propria difesa. È fatta per Lorenzo Venuti, terzino ex Fiorentina visto con la maglia del Lecce nella passata stagione. Percorso inverso per Marco Delle Monache che andrà in Salento per 1 milione di euro.

Sampdoria su Tutino: con Coda una coppia da Serie A

Il grande colpo di mercato potrebbe arrivare però in attacco. Dopo l’innesto di Massimo Coda, uno dei migliori bomber per la categoria, vero e proprio mattatore in Serie B, la Sampdoria ha messo nel mirino Gennaro Tutino, autore di una stagione clamorosa con la maglia del Cosenza. Inutile dirlo, la coppia Coda-Tutino sarebbe garanzia di gol, vittorie e prospettive di Serie A. La valutazione dell’attaccante oscilla fra i 3.5 e i 4.5 milioni. Possibile l’uscita di De Luca.