Calciomercato Torino, individuato il sostituto di Buongiorno: affare da 8 milioni

Il calciomercato del Torino è pronto a decollare dopo la cessione di Alessandro Buongiorno al Napoli. Il difensore è passato al club azzurro per una cifra di 35 milioni di euro più 5 di bonus. I granata hanno effettuato un vero e proprio blitz per il sostituto.

Secondo quanto riporta Sky Sport il nome per la difesa del Torino è quello di Saul Coco del Las Palmas. Le parti sono in contatto per definire l’operazione: la valutazione è di 8 milioni di euro.

Chi è Saul Coco

Saul Coco è un difensore classe 1999 del Las Palmas. Si tratta di un difensore centrale con capacità di giocare anche da esterno all’occorrenza. Dopo le esperienze nelle squadre giovanili, il calciatore è stato promosso prima dalle giovanili del Las Palmas e poi in prima squadra.