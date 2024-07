Calciomercato Triestina, dall’Inter arriva un difensore centrale: nome e dettagli

CalcioWeb

La Triestina continua a rafforzare la prima squadra in questa sessione di calciomercato. Il club rossoalabardato ha annunciato l’ingaggio del difensore centrale Andrea Moretti.

Il comunicato del club

“US Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare di aver perfezionato l’ingaggio del difensore centrale Andrea Moretti.

Moretti, classe 2002, fratello gemello dell’ex alabardato Lorenzo, arriva a titolo definitivo dal FC Internazionale Milano e ha sottoscritto con la Triestina un accordo di durata triennale. Cresciuto nel vivaio nerazzurro con un’esperienza a livello giovanile anche nel Novara, con l’Inter ha collezionato 3 presenze in UEFA Youth League nella stagione 2021/22, annata al termine della quale ha messo in bacheca lo Scudetto Primavera.

L’anno successivo è approdato in Serie C, totalizzando 20 presenze con la Pro Sesto raggiungendo i playoff. Nella passata stagione ha vestito infine la maglia della Pro Patria, scendendo in campo in 40 occasioni impreziosite da quattro reti e un assist. Benvenuto a Trieste, Andrea.“