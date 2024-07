Calciomercato Venezia, il nuovo innesto arriva dalla Juventus

CalcioWeb

Il Venezia scatta sul fronte calciomercato ed è pronto a regalare al tecnico Eusebio Di Francesco un calciatore di assoluta qualità e di grande prospettiva: si tratta di Tommaso Barbieri, terzino destro di proprietà della Juventus.

L’intesa tra i club è stata raggiunta in prestito secco e il calciatore dovrebbe arrivare in città già nelle prossime ore per iniziare la nuova esperienza.

Chi è Tommaso Barbieri

Tommaso Barbieri è un calciatore italiano classe 2002 di piede destro. Si tratta di un terzino destro con possibilità di giocare anche a sinistra ed è in grado di disimpegnarsi anche nella metà campo avversaria.

Dopo la prima esperienza al Novara, il calciatore è passato alla Next Gen della Juventus dimostrandosi subito di grande prospettiva, fino a finire nel ‘giro’ della prima squadra. L’ultima esperienza è stata in prestito al Pisa.