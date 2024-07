Calciomercato Venezia, salta Tessmann-Inter? Si fanno sotto in 3

CalcioWeb

“Sul mercato stiamo facendo solo cose frutto di programmazione. E’ arrivato un ragazzo di talento come Doumbia. Poi un ragazzo che mancava come caratteristiche, come Oristanio. Due operazioni onerose. A conferma che c’è volontà di costruire, portando giocatori utili per un progetto“. A dichiararlo è il ds del Venezia, Filippo Antonelli.

“C’è un’attesa un po’ data dal mercato e un po’ dal nuovo allenatore, per dargli il tempo di valutare la rosa. Alcuni giocatori mancano. Va via Tessmann e dovremo prendere un nuovo centrocampista. Lui già aveva qualche possibilità l’anno scorso, non concretissima oppure non con offerte congrue. Ora il ragazzo ha espresso la volontà di andare e ci sono diverse trattative per lui. Non abbiamo l’idea di venderne altri“, aggiunge Antonelli.

Cessione Tessmann, non solo l’Inter: tante le squadre interessate

Inter in pole per Tessmann, ma la trattativa potrebbe sfumare. Antonelli spiega: “con la società era chiuso. Da parte nostra c’era la volontà di prenderlo in prestito, lui preferisce andare da altre parti. L’Inter poi si sarà messa a cercare una soluzione, ma la cosa può anche saltare. Torino? Non mi ha mai chiamato. Il Como mi ha chiamato, la Fiorentina ha fatto dei sondaggi, i procuratori dicono che ha tante squadre. Bologna? Sartori lo ha sempre seguito, ma non ho ricevuto offerte. Non sono preoccupato, il mercato è ancora lungo“.