Calciomercato Verona, incontro in corso con l’Inter: pista interessante

CalcioWeb

Una squadra giovane e forte per Paolo Zanetti. L’Hellas Verona sonda il calciomercato dopo la salvezza della scorsa stagione e punta ad un percorso tranquillo in Serie A verso l’obiettivo salvezza. La dirigenza è in contatto con l’Inter per piazzare un colpo interessante.

Secondo quanto riporta Sky Sport il Verona ha messo nel mirino Issiaka Kamate, calciatore francese classe 2004 dell’Inter. I due club non hanno ancora raggiunto l’intesa definitiva per il passaggio del giovane calciatore all’Hellas.

Kamate è un centrocampista con spiccate doti offensive ed è considerato un calciatore di grande prospettiva. Nell’ultima stagione è stato uno dei protagonisti della Primavera dei nerazzurri con 13 gol e 7 assist.