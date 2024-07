Il Genoa si affida ai Ricchi e Poveri: la nuova campagna abbonamenti 2024/25 sarà “StraordinAria” | VIDEO

CalcioWeb

La campagna abbonamenti del Genoa della prossima stagione di Serie A 2024/25 sarà “StraordinAria“. Il club rossoblù si affida ancora una volta al connubio calcio-musica e ad artisti molti legati alla città e con un video pubblicato sui canali ufficiali, con la colonna sonora dei Ricchi e Poveri, ha annunciato le promo e i prezzi rivolti ai tifosi per la nuova stagione.

Le info sugli abbonamenti del Genoa

Un filmato di quasi 100 secondi con scorci scenografici del capoluogo ligure che spaziano dal Porto Antico ai murales del Ferraris, dalle spiagge cittadine agli angoli più suggestivi del contesto urbano. A far da colonna sonora, il pezzo ‘Aria‘ cantato dal gruppo pop più longevo d’Italia.

La vendita inizierà oggi 4 luglio con le prelazioni sino al 21 luglio prossimo nei Genoa Store, nelle ricevitorie VivaTicket e presso il Ticket Office del Porto Antico. Non è prevista una fase di vendita libera, nella speranza che tutti gli abbonamenti verranno venduti già in fase di prelazione. Presenti come sempre diverse promozioni per famiglie e anziani, oltre che un sconto del 50% sull’acquisto delle maglie da gioco ufficiali della squadra.

