Cannavaro e il dato sconcertante sull’Italia: “dura dal 2006, qualcosa non funziona”

“Io lo dico da un bel po’. Ci ricordiamo di essere italiani soltanto quando non andiamo al Mondiale o quando usciamo dagli Europei così“. Fabio Cannavaro, Campione del Mondo 2006 e Pallone d’Oro con l’Italia, si è espresso così sull’eliminazione dell’Italia da Euro 2024 a margine della cerimonia della 28ª edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini al Teatro Romano di Fiesole (Firenze), dove ha ricevuto il Premio Speciale Paolo Rossi ‘Modello per i giovani’.

“Per la Nazionale italiana agli Europei sicuramente siamo tutti delusi. Non è stata una Nazionale che ci ha tirato, che ci fatto tifare ed appassionare a questo Europeo: dispiace perché ormai sono anni che succede questo e bisogna cambiare qualcosa. Io lo dico da un bel po’. Ci ricordiamo di essere italiani soltanto quando non andiamo al Mondiale o quando usciamo dagli Europei così“, ha aggiunto Cannavaro.

“Cosa si deve cambiare? Io sono un tifoso come tutti quanti, non sono in Figc, non sono in Lega, però sicuramente quello che c’è attualmente non sta aiutando i nostri giovani a crescere, a venire fuori, ad essere di livello internazionale quindi va modificato“, ha spiegato Cannavaro.

“La presenza di troppi stranieri nei nostri settori giovanili può essere una causa ma non spetta a me a dirlo, perchè io sono fuori. L’idea che ho è che sicuramente qualcosa non funziona. Se noi pensiamo che l’ultima volta che qualcuno ha visto una partita al Mondiale ed abbiamo superato la prima fase era il 2006, per una nazione come la nostra che nel mondo del calcio è considerata fra le migliori non è bello“, ha concluso.