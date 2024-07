“Amore, passione e identità”, la Cremonese presenta la nuova maglia | FOTO e VIDEO

CalcioWeb

La Cremonese ha presentato la maglia 2024/2025. La dirigenza programma il futuro con l’obiettivo di conquistare la promozione in massima categoria già dalla prossima stagione in Serie B, ormai alle porte.

“Amore, passione e identità. La Cremonese è lieta di annunciare la maglia home per la stagione sportiva 2024/25, realizzata per il sesto anno consecutivo dallo sponsor tecnico Acerbis. Caratterizzata da tagli simmetrici diagonali all’interno dei quali si inseriscono le tre linee verticali alternate grigio-rosse, la maglia home vede anche il ritorno del logo in posizione centrale”.

I dettagli sulla divisa

Lo stemma ed i colori rappresentano il fulcro intorno al quale si sviluppa la passione che anima i tifosi della Cremo e che li accompagna nella loro quotidianità. La campagna di comunicazione del kit home 24/25 vuole celebrare la ‘cremonesità’ e il suo forte legame sentimentale con la squadra del territorio attraverso momenti di vita in cui l’identità e l’appartenenza ai colori grigiorossi si manifestano in gesti tanto semplici quanto pieni di significato.

Nella parte superiore della maglia trovano spazio due nuovi elementi distintivi: lo scollo a V con sovrapposizione di elementi grafici di colore alternati, sempre giocati con i toni grigio e rosso e la sigla sociale “USC” applicata nella parte posteriore. Il tessuto è realizzato con filato riciclato di poliestere, traspirante e arricchito da un piccolo motivo jacquard romboidale. Tra le novità il doppio polso, nel quale si gioca sempre con l’alternanza dei due toni di colore che dal 1914 accompagnano la storia della Cremonese.

La nuova maglia Home 2024/25 sarà disponibile alla vendita entro la prima metà di settembre con la riapertura del Cremonese Store di via Solferino 36 e, a partire dallo stesso periodo, presso lo store online grigiorosso.

In alto la FOTOGALLERY con le immagini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da U.S. Cremonese (@uscremonese)