Cremonese, presentata la campagna abbonamenti: prezzi sostenibili e sconti riservati

La Cremonese ha deciso di ripartire da Giovanni Stroppa dopo l’ultima stagione positiva e le prospettive per il prossimo campionato sono interessanti. Il club ha presentato la campagna abbonamenti con importanti agevolazioni per i tifosi.

“La Cremo e la sua gente da sempre scendono in campo insieme. E’ dovuta a questa profonda passione la scelta della società di mantenere anche per la campagna abbonamenti 2024/25 i prezzi in linea con il recente passato. Sottoscrivere l’abbonamento che include le 19 gare casalinghe di campionato della Cremonese garantisce la possibilità di accedere allo Zini a tariffe particolarmente vantaggiose”, si legge sul sito.

Prezzi sostenibili

La politica dei prezzi sostenibili è pensata sia per i vecchi abbonati della stagione precedente che potranno esercitare il loro diritto di prelazione da martedì 16 luglio a sabato 3 agosto sia per i nuovi abbonati che potranno acquistare il loro titolo di accesso annuale già da martedì 16 luglio scegliendo tra i posti non assegnati nella stagione 2023/24.

A titolo di esempio: in Curva Sud “Erminio Favalli” la tariffa Intero è fissata in 130 euro per i vecchi abbonati che intenderanno rinnovare e 170 euro per i nuovi abbonati con un risparmio effettivo rispetto al valore nominale dei singoli 19 biglietti di 155 euro nel primo caso e di 115 nel secondo; la tribuna Distinti “Gianluca Vialli” a tariffa Intero costerà 300 euro per coloro che eserciteranno la prelazione e 350 euro per i nuovi sottoscrittori. Il risparmio sul valore nominale dei singoli biglietti emessi per il settore è di 175 euro nel primo caso e di 125 nel successivo.

Formula Family (solo Distinti “Gianluca Vialli)

Aprire le porte dello stadio “Giovanni Zini” al maggior numero possibile di famiglie è tra i principali obiettivi della campagna abbonamenti 2024/25. La Tribuna Distinti “Gianluca Vialli” è il luogo dedicato ad accogliere i nuclei familiari che sceglieranno di sottoscrivere il loro abbonamento e a loro sono riservate tariffe privilegiate e vantaggiose. I vecchi titolari della formula Family che intenderanno rinnovare, potranno farlo tenendo conto che per loro la tariffa Intero costerà 130 euro, la tariffa Ridotto 100, la Giovane 70 e la Junior 20. Risparmio consistente anche per i nuovi abbonati formula Family, che attivando l’offerta pagheranno l’Intero 160 euro, il Ridotto 120 euro, la tariffa Giovane 90 euro e la Junior 30 euro.

Altre tariffe

Tariffe scontate anche per Donne, Over 65, Giovani (dal 2006 al 2009), Junior (dal 2010 al 2020) e studenti Universitari (nati dal 1 gennaio 1998 in poi).

Rateizzazione (solo abbonamenti online)

Un’ulteriore agevolazione è riservata a chi acquisterà l’abbonamento servendosi della piattaforma online, direttamente sul sito di TicketOne. In questo caso gli abbonati potranno rateizzare senza interessi e costi di gestione i pagamenti utilizzando la piattaforma PayPal.

Cremonese Store: sconti riservati agli abbonati

Tutti gli abbonati della stagione 2024/25 avranno diritto allo sconto del 10% sui loro acquisti presso il CREMONESE STORE di via Solferino 36. La promozione – non cumulabile – su tutto il materiale merchandising è attivabile presentando il tagliando segnaposto rilasciato presso le biglietterie dello stadio “Giovanni Zini” o la ricevuta di avvenuta sottoscrizione online ed è valida dalla data di riapertura al prossimo giovedì 31 ottobre.

I dettagli

La campagna abbonamenti prenderà il via dalle 16.30 di martedì 16 luglio con la fase della prelazione dedicata ai vecchi abbonati della scorsa stagione e la possibilità riservata ai nuovi abbonati di acquistare i posti non assegnati nella stagione 2023/24; la FASE 1 proseguirà fino alle 23.59 di sabato 3 agosto. Dalle ore 16.30 di martedì 6 agosto via alla FASE 2 con la libera vendita dei posti ancora disponibili. La chiusura della campagna abbonamenti è in calendario mercoledì 21 agosto. Gli orari e i giorni di apertura e chiusura sono soggetti a variazioni che nell’eventualità saranno comunicati sul sito www.uscremonese.it

Gli abbonamenti sia in FASE 1 sia in FASE 2 potranno essere acquistati online sul sito www.ticketone.it, presso le ricevitorie abilitate di Cremona e provincia e alla biglietteria dello stadio “Zini” (orari consultabili su www.uscremonese.it)

La conferenza stampa

La campagna abbonamenti 2024/25 è stata presentata questa mattina in conferenza stampa presso il Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” alla presenza dell’amministratore delegato Uberto Ventura, del segretario generale Andrea Barbiani e della responsabile della biglietteria Valentina Mezzadri.

“La Cremonese è felice di inaugurare la nuova stagione con l’annuncio della campagna abbonamenti, ispirata alla continuità e alla volontà di migliorare il numero di abbonati della scorsa stagione, sempre presenti e che hanno dato grande colore alla nostra casa, lo stadio Zini – le prime parole del dottor Ventura -. Per raggiungere questo obiettivo si è scelto di mantenere la linearità dei prezzi, lasciando alcuni settori invariati. L’annuncio della campagna è stato preceduto da alcune operazioni di mercato per rimarcare l’impegno della società e siamo certi che anche i nostri tifosi risponderanno adeguatamente a questo stimolo. Ci piacerebbe vedere uno stadio Zini sempre più grigiorosso: un ulteriore stimolo all’abbonamento riguarderà una scontistica dedicata presso il Cremonese Store di Via Solferino 36″.