De Bruyne contro un giornalista italiano, la risposta stizzita: “stupido!” | VIDEO

“Kevin, ti fa male che la ‘Golden Generation’ non ha raggiunto la finale ancora una volta?“. Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, ha rivolto questa domanda a Kevin De Bruyne nel post partita di Francia-Belgio, gara terminata per 1-0 in favore dei ‘Bleu’ grazie all’autogol di Vertonghen. De Bruyne gli ha risposto dandogli dello ‘stupido’.

Ma ricostruiamo la vicenda. La domanda in questione fa riferimento alla ‘Generazione d’oro’ del calcio belga, un’infornata di talenti unica nella storia dei ‘Diavoli rossi’ che, oltre al già citato KDB, vede calciatori come Lukaku, Courtois, Vertonghen, Witsel, Carrasco, Tielemans il giovane Doku (l’ormai ritirato Hazard).

Grandi le aspettative e le pressioni sulla squadra belga che poi, puntualmente, delude le attese. Il tema è sempre ricorrente e i calciatori della Nazionale belga sono abbastanza stufi di rispondere sull’argomento. De Bruyne, quanto meno, soprattutto dopo la sconfitta, lo è stato. Il centrocampista del Manchester City ha prima risposto: “dici che la Francia, l’Inghilterra, la Spagna e la Germania non hanno una generazione d’oro?“.

Successivamente, lasciando la conferenza, De Bruyne ha apostrofato il giornalista italiano come uno “stupido” lontano dai microfoni.

I can’t stop laughing at De Bruyne calling Tancredi stupid

😭😭😭😭😭😭pic.twitter.com/oHSa6KWIRo — Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) July 1, 2024