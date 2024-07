Euro 2024, una brutta Inghilterra vola in semifinale: la Svizzera beffata ai rigori

CalcioWeb

La partita alla Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf ha regalato poco spettacolo e poca intensità. Inghilterra e Svizzera si sono affrontate nel match dei quarti di finale di Euro 2024 e la gara è stata molto equilibrata fino al 120′. La qualificazione, infatti, si è decisa ai calci di rigore, a favore dell’Inghilterra.

La compagine di Southgate continua a confermarsi una delle delusioni più grandi della competizioni per qualità di gioco e occasioni da gol create. Il Ct inglese non è stato in grado di sfruttare le caratteristiche dei vari Foden, Bellingham e Saka. La Svizzera è una squadra molto compatta e ha confermato l’ottima prestazione contro l’Italia.

La gara si sblocca al 75′ grazie ad un gol di Embolo, bravo a sfruttare una disattenzione della difesa inglese. La squadra di Southgare sembra alle corde, poi Saka firma il pareggio. Ai supplementari il risultato non cambia e si va ai rigori.

In gol Palmer, poi sbaglia Akanji. Un deludente Bellingham porta avanti gli inglesi, ottimo Schar per gli svizzeri. L’Inghilterra è perfetta con Saka, brivido Shaqiri e la Svizzera è ancora in vita. Toney riporta avanti gli inglesi, bene Amdouni. All’ultimo rigore Alexander-Arnold regala la semifinale all’Inghilterra.

Il tabellone

Spagna-Germania 2-1 (dts)

Portogallo-Francia 4-5 (dcr)

Inghilterra-Svizzera 6-4 (dcr)

Olanda-Turchia