Euro 2024, la Polizia ferma la marcia dei tifosi turchi: il motivo

Si avvicina la gara dei quarti di finale di Euro 2024 Olanda-Turchia e il pre-partita è stato condizionato da momenti di tensione. La Polizia di Berlino, infatti, ha fermato una marcia di tifosi turchi perché molti sostenitori hanno fatto il controverso saluto del lupo.

Una marcia dei tifosi “non è una piattaforma per messaggi politici”, ha annunciato la polizia su X. L’indignazione è scoppiata quando il difensore turco Merih Demiral è stato squalificato per due giornate dalla Uefa proprio per il gesto dopo il suo secondo gol nella vittoria degli ottavi contro l’Austria.

Il gesto del lupo è utilizzato in Turchia dal partito ultranazionalista MHP, partner del governo del presidente Recep Tayyip Erdogan.