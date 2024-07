Maledizione Inghilterra, un’altra sconfitta in finale: la Spagna è campione d’Europa per la 4ª volta

CalcioWeb

Una vittoria strameritata: la Spagna è campione d’Europa per la 4ª volta nella sua storia. All’Olympiastadion di Berlino è andata in scena la finale contro l’Inghilterra e la squadra di de La Fuente si è dimostrata nettamente superiore. La compagine di Southgate ha disputato una competizione nel complesso deludente e il Ct non è stato in grado di sfruttare il potenziale offensivo.

La Spagna è stata la squadra che ha giocato per distacco il calcio più bello e anche contro l’Italia nella fase a gironi aveva impressionato. L’ultimo atto tra Spagna e Inghilterra si è concluso sul risultato di 2-1, un risultato forse un po’ troppo stretto per quanto visto in campo.

Nel primo tempo non si registrano tante occasioni da gol e si va all’intervallo sullo 0-0. La Spagna perde Rodri, costretto al cambio per infortunio. Al 47′ la partita si sblocca grazie ad un gol di Nico Williams. La reazione dell’Inghilterra è importante: al 73′ Palmer trova il pareggio. La finale sembra indirizzata verso i tempi supplementari, fino all’86’ quando è Oyarzabal a regalare l’Europeo alla Spagna.

E’ il quarto Europeo per la Spagna

Per la Spagna si tratta del quarto Europeo conquistato nella sua storia (1964, 2008, 2012, 2024). Maledizione Inghilterra in finale: è la seconda sconfitta consecutiva dopo il ko del 2021 contro l’Italia.