Euro 2024, mano pesante! Squalifica a Demiral e provvedimento contro Bellingham

In attesa delle partite dei quarti di finale di Euro 2024, la Uefa ha pubblicato i provvedimenti contro Merih Demiral e Jude Bellingham. Il difensore della Turchia è stato sospeso per due partite per il controverso saluto del lupo durante una partita di Euro 2024.

La Uefa ha sanzionato il difensore “per mancato rispetto dei principi generali di condotta, per aver violato le regole basilari di buona condotta, per aver utilizzato eventi sportivi per manifestazioni di carattere non sportivo e per aver discreditato lo sport del calcio”.

Demiral ha compiuto il gesto, imitando con le dita la forma della testa di un lupo, dopo il suo secondo gol nella vittoria per 2-1 sull’Austria negli ottavi di finale di martedì. Il gesto controverso è attribuito, tra l’altro, a un movimento estremista di destra. Il movimento noto come “Ülkücü” o “lupi grigi” è legato agli alleati politici del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, l’ultranazionalista MHP in Turchia.

Demiral ha detto che voleva solo esprimere che era orgoglioso di essere turco e che non c’era alcun messaggio nascosto dietro questo gesto. Salterà i quarti di finale di sabato e la partita successiva, quindi l’eventuale la semifinale o un’altra partita della Uefa.

Il provvedimento contro Bellingham

La Uefa ha multato Jude Bellingham di 30.000 euro e una squalifica di una partita con sospensione per un anno per il gesto volgare dopo il gol del pareggio contro la Slovacchia. Il calciatore del Real Madrid sarà regolarmente in campo contro la Svizzera.