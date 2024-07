Euro 2024, l’Uefa avvia procedimenti disciplinari contro Morata e Rodri: il motivo

CalcioWeb

L’Uefa ha avviato dei procedimenti disciplinari contro Alvaro Morata e Rodri, per il loro comportamento durante la festa per la vittoria di Euro 2024 a Madrid, lo scorso 15 luglio.

Il nuovo attaccante del Milan e il centrocampista del Manchester City, avrebbero intonato il coro “Gibilterra è spagnola” per prendersi gioco degli avversari inglesi sconfitti in finale, coro che ha portato l’Uefa a intraprendere provvedimenti nei loro confronti per “la violazione dei principi di buona condotta e il discredito del calcio“.

L’organo disciplinare, Etico e di Controllo della Uefa (Cedb) valuterà il caso e decreterà, eventualmente, l’entità della sanzione ai danni di Morata e Rodri.