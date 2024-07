Fiorentina, Lucchesi escluso dalla lista dei convocati: testa a testa in Serie B

CalcioWeb

Lorenzo Lucchesi è considerato un calciatore di ottime prospettive e in grado di imporsi ad alti livelli nel campionato di Serie A. Il difensore è di proprietà della Fiorentina ma non è stato convocato dal tecnico Palladino per la tournée inglese.

Si tratta di un difensore centrale classe 2003 e considerato di grande prospettiva per il futuro. E’ già nel mirino delle squadre più importanti in Serie A. Dopo la trafila nelle giovanili di Juventus e Fiorentina, il calciatore ha indossato la maglia della Ternana.

Il futuro in Serie B

L’obiettivo del calciatore è quello di disputare una stagione da titolare in Serie B, maturare esperienza e mettersi in mostra per il futuro. Secondo le ultime notizie si preannuncia un testa a testa tra Sassuolo e Reggiana per assicurarsi le prestazioni del calciatore.