Francia, sabotate le reti di fibra ottica in sei dipartimenti ma Parigi non è stata attaccata

E’ iniziata un’altra giornata alle Olimpiadi di Parigi 2024 ma continuano a registrarsi momenti di grande tensione. La Polizia francese ha reso noto che le reti in fibra ottica di diversi operatori in sei dipartimenti sono state sabotate. Parigi non è stata attaccata.

Secondo quanto riporta l’Ansa un attivista dell’estrema sinistra è stato arrestato domenica in un sito delle ferrovie francesi Sncf a Oissel (Seine-Maritime), dopo i sabotaggi che venerdì hanno mandato in tilt i treni ad alta velocità Tgv. E’ quanto riferito da fonti di Polizia.

L’uomo aveva nel suo veicolo “chiavi d’accesso ai locali tecnici della Sncf”, “tronchesi”, un “set di chiavi universali” in particolare, nonché manuali e volantini legati all’ultrasinistra.

I treni circolano di nuovo normalmente oggi e il ministro dell’Interno francese dimissionario, Gérald Darmanin, ha annunciato l’identificazione di “un certo numero di profili” sospettati di essere coinvolti nel sabotaggio commesso nella notte tra giovedì e venerdì. Lo riporta Bfm Tv.

Ospite di France 2, Darmanin ha insistito sul fatto che questi “sabotaggi sono stati volontari, molto precisi, estremamente ben mirati. Questa è la modalità d’azione tradizionale dell’estrema sinistra”. Alla domanda se i profili in questione siano vicini all’estrema sinistra, ha risposto: “bisogna fare attenzione (…), la questione è se sono stati manipolati o se lo hanno fatto per conto loro”, ha detto.