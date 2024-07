È tornato il re! È tornato Lewis Hamilton! | CLASSIFICA

CalcioWeb

A casa sua, Silverstone, dove ha vinto 8 volte in passato, Hamilton torna al successo dopo più di 2 anni e mezzo. Una gara pazza, dettata dalla pioggia che arrivava a tratti per rendere tutto ancora più avvincente. Hanno sbagliato tutti, non il Sir, non Lewis Hamilton. Gara perfetta in tutte le condizioni. Ha sofferto quando doveva, ha attaccato quando poteva.

9 vittorie sullo stesso circuito, è record. Battute le 8 di Michael Schumacher. Oggi possiamo dirlo: “io ho visto correre Lewis Hamilton“.

Sempre straordinario Verstappen, anche se la macchina non c’è, in qualche modo lui mette una pezza. A differenza del compagno. Ferrari assente. Ancora una volta. Quando la F1 torna combattuta, non c’è la scuderia di Maranello. Strategia con Leclerc da dimenticare.

Tra “gli altri” grandissima gara di Nico Hulkenberg 6º con la Haas.

La scuderia Americana è il perfetto esempio di aggiornamenti che funzionano, bravi.

La classifica piloti di Formula 1 dopo il GP di Gran Bretagna

Max Verstappen (Red Bull) 252 Lando Norris (McLaren) 174 Charles Leclerc (Ferrari) 150 Carlos Sainz (Ferrari) 146 Oscar Piastri (McLaren) 124 Sergio Perez (Red Bull) 118 George Russell (Mercedes) 111 Lewis Hamilton (Mercedes) 110 Fernando Alonso (Aston Martin) 45 Lance Stroll (Aston Martin) 23 Nico Hulkenberg (Haas) 22 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 20 Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 11 Oliver Bearman (Ferrari) 6 Pierre Gasly (Alpine) 6 Kevin Magnussen (Haas) 5 Alexander Albon (Williams) 4 Esteban Ocon (Alpine) 3 Valtteri Bottas (Kick Sauber) 0 Guanyu Zhou (Kick Sauber) 0 Logan Sargeant (Williams) 0

Classifica costruttori Formula 1 2024

Red Bull 370 Ferrari 302 McLaren 298 Mercedes 221 Aston Martin 68 Racing Bulls 31 Haas 27 Alpine 9 Williams 4 Kick Sauber 0