Tripletta britannica a Silverstone, Russell in pole: Leclerc fuori nel Q2, la griglia di partenza

Non era mai successo che tre piloti britannici occupassero le prime tre posizioni al via del GP di Silverstone. Ma in Formula 1 c’è una prima volta per tutto e quella prima volta arriva al termine delle qualifiche odierne. Nonostante l’incertezza sulle condizioni della pista, dovuta all’evolversi delle condizioni meteo, George Russell ferma il cronometro in 1:25.819 ottenendo il miglior giro del Q3 che gli vale la pole position davanti alla sua gente e il suo nome di fianco al primo numero della griglia di partenza del GP della Gran Bretagna.

Seconda piazza per Lewis Hamilton che aveva accarezzato, poco prima, l’idea di partire domani dalla casella numero 1 (+0.171). Completa il terzetto british Lando Norris che toglie dalla top 3 Max Verstappen, solo quarto, a sandwich fra le McLaren, con Piastri alle spalle. Ottimo Hulkenberg al 6° posto, con le novità della Haas che sembrano funzionare parecchio, davanti alla Ferrari di Sainz. Male Leclerc, 11° e fuori nel Q2. Disastro per Sergio Perez penultimo, in ghiaia dopo pochi minuti e fuori già nel Q1.

La griglia di partenza del GP della Gran Bretagna

1ª Fila: 1. Russell 2. Hamilton

2ª Fila: 3. Norris 4. Verstappen

3ª Fila: 5. Piastri 6. Hulkenberg

4ª Fila: 7. Sainz 8. Stroll

5ª Fila: 9. Albon 10. Alonso

6ª Fila: 11. Leclerc 12. Sargeant

7ª Fila: 13. Tsunoda 14. Zhou

8ª Fila: 15. Ricciardo 16. Bottas

9ª Fila: 17. Magnussen 18. Ocon

10ª Fila: 19. Perez, 20. Gasly