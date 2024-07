Infortunio Florenzi, tegola Milan: l’esito dei primi esami sono pesantissimi

CalcioWeb

Tegola in casa Milan in vista dell’inizio della prossima stagione: il calciatore Alessandro Florenzi è stato sottoposto oggi a risonanza e valutazione specialistica che hanno evidenziato un danno legamentoso e meniscale, con la conseguente necessità di sottoporsi a intervento chirurgico in artroscopia.

Il calciatore è stato vittima di un gravissimo infortunio in occasione della partita amichevole contro il Manchester City. L’esterno è uscito dal campo in lacrime e la stagione potrebbe essere già finita.