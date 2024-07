Juve, arriva Alisha Lehmann: la bella calciatrice che ha rifiutato una proposta indecente | FOTO

CalcioWeb

La Juventus si sta muovendo alla grande sul mercato in entrata, tanto per la squadra maschile, quando per quella femminile. In bianconero è appena sbarcata una grande coppia del calcio internazionale, probabilmente la più famosa: la Juventus maschile avrà Douglas Luiz a centrocampo, quella femminile potrà contare sulla compagna Alisha Lehmann, appena sbarcata a Torino.

Chi è Alisha Lehmann?

Alisha Lehmann è considerata una delle calciatrici più belle al mondo, di sicuro è la più famosa. La sua popolarità sui social è determinata da oltre 15 milioni di follower e supera anche quella del connazionale svizzero Roger Federer. Di ruolo attaccante, ha iniziato la sua carriera in patria nello Young Boys per poi trasferirsi in Premier League tra West Ham, Everton e Aston Villa.

La sua bellezza ha fatto girare la testa a Douglas Luiz, centrocampista dell’Aston Villa maschile con il quale ha tutt’ora una relazione e che ha seguito alla Juventus. In passato ha avuto una relazione con la compagna di nazionale Ramona Bachmann.

La proposta indecente

Nei mesi scorsi è diventato virale un aneddoto raccontato dalla stessa calciatrice riguardo una proposta indecente da parte di un vip i cui dettagli sono stati rivelati al podcast “Dir Tea Talk”, condotto dall’artista tedesca Shirin David.

“Ho ricevuto un messaggio sul mio cellulare, al quale non ho risposto, ma la stessa persona ha inviato un messaggio alla guardia del corpo che mi proteggeva. – ha spiegato la calciatrice – I messaggi provenivano da una persona che conoscevo abbastanza bene e per di più lo conoscevo perché ci eravamo già incontrati a un evento. Il messaggio diceva: ‘Pagherò Alisha 100.000 franchi svizzeri per passare una notte con lei’“. La risposta: “solo 100.000? Non è possibile“.

Il vip ha continuato a insistere nonostante il rifiuto. “La cosa più forte è che ho ancora i suoi messaggi sul mio telefono. È un po’ stupido. Se è un calciatore? Non posso rivelare il suo nome, ma è una persona molto conosciuta a livello internazionale“, ha concluso la calciatrice.