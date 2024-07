Juventus-Koopmeiners, i bookmaker non credono al ‘bluff’ dell’Atalanta: le quote

CalcioWeb

“Non è mai stata prevista la cessione di Koopmeiners“. Con queste parole Luca Percassi aveva gelato la Juventus nei giorni scorsi sull’affare Koopmeiners. Una strategia per spingere i bianconeri a fare un’offerta più sostanziosa o la ‘Vecchia Signora’ dovrà, semplicemente, guardarsi altrove?

I bookmaker optano per la prima opzione e non credono che l’affare sia chiuso. Gli esperti di Sisal, come riporta Agipronews, sembrano smentire l’amministratore delegato dell’Atalanta, offrendo a 1,40 il passaggio del centrocampista alla corte di Thiago Motta. Pista ancora viva, dunque, così come quella che porterebbe a Jean-Clair Todibo, difensore del Nizza visto in bianconero a 1,65 su Snai. Per quanto riguarda il capitolo esterno, si profila un testa a testa tra Sancho e Berardi: al momento i bookie propendono per l’inglese, in lavagna a 1,75, mentre il giocatore del Sassuolo paga 2 volte la posta.