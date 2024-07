Juventus spaziale, la nuova maglia 2024-2025 è ispirata alla luna | FOTO e VIDEO

CalcioWeb

La Juventus ha presentato la nuova maglia per la stagione 2024-2025. Tornano le tradizionali strisce bianconere, piuttosto larghe, con l’aggiunta di una grafica dal significato molto particolare.

I dettagli della nuova maglia della Juventus

Ispirata alle missioni lunari, nelle emblematiche strisce bianche e nere del club sono presenti leggeri motivi di crateri che riflettono la superficie lunare. “Siete pronti per un viaggio sulla Luna? Fatevi sorprendere dal nuovo Home Kit 2024/25, che Juventus e Adidas presentano oggi. Il bianco e il nero – si legge in un comunicato del club – si fondono in un’audace interpretazione dal tocco cosmico, con una sottile grafica caraterizzata su tutta la superficie che riflette l’inconfondibile paesaggio della superficie lunare. Celebrare le missioni lunari – il massimo simbolo dello spirito pionieristico: questo l’obiettivo della divisa Home 2024/25, che vuole raccontare la dedizione della Juventus a spingere i confini del possibile, la sua continua ricerca del progresso“.

Grazie ad una realizzazione all’insegna dell’alta precisione, il set vanta un esclusivo tessuto strutturato, creato utilizzando un metodo di ingegneria 3D per costruire la maglia su tre livelli. Se osservato da vicino, questo tessuto stratificato crea un intrigo visivo e tattile, incorporando dettagli che riproducono la superficie ondulata del nostro satellite. A completare il tutto, un colletto a girocollo bianco e nero e le tre strisce Adidas, anch’esse in bianco e nero, che corrono lungo le spalle.

