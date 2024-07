La squadra di “Calciomercato L’Originale” guarda la finale di Euro 2024 in centro a Reggio Calabria

CalcioWeb

La trasmissione Sky “Calciomercato – L’Originale” fa tappa a Reggio Calabria. L’Arena Ciccio Franco ospiterà il salotto tv all’aperto, con lo Stretto di Messina sullo sfondo, che dal 15 al 19 luglio sarà il centro del calciomercato italiano con notizie, approfondimenti e siparietti simpatici come il programma ci ha abituato a vedere.

Alessandro Bonan, ‘Fayna’ e tutto il resto della troupe (alla quale si unirà questa sera Gianluca Di Marzio, presente fino a ieri notte a Berlino per la finale di Euro 2024) sono arrivati in città nel weekend e hanno deciso di mescolarsi subito ai reggini. Quale occasione migliore se non quella di guardare la finale di Euro 2024 insieme a fan e appassionati?

La squadra di “Calciomercato – L’Originale” ha seguito Spagna-Inghilterra in un pub in centro città fra la feste degli spagnoli e la delusione degli inglesi. In giornata un’immancabile sopralluogo sul Lungomare Falcomatà che, sfidando le temperature bollenti, Beppe Bergomi ha deciso di percorrere per una salutare sessione di jogging.

Appuntamento, a partire da questa sera e fino a venerdì, presso l’Arena sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria: la trasmissione andrà in onda a partire dalle ore 23:00.