Lorenzo Minotti a CalcioWeb: le realtà Parma e Como tra effetto Fabregas e ambizioni delle proprietà

Continua l’appuntamento con ‘Calciomercato – L’Originale’, trasmissione di Sky sulle trattative delle squadre di Serie A e non solo. Il programma fa tappa nello splendido scenario di Reggio Calabria ed i giornalisti continuano ad aggiornare gli appassionati sulle operazioni degli operatori di mercato.

Tra gli ospiti presenti anche Lorenzo Minotti, ex calciatore di Cesena, Parma, Cagliari, Torino, Treviso e Nazionale italiana. Intervistato da CalcioWeb l’ex difensore ha affrontato tanti argomenti, a partire proprio dal Parma: “con questa nuova proprietà ha fatto un grandissimo cambiamento a livello di strategie e politica nello strutturare la squadra con tanti giovani talenti. Nei primi anni ci sono stati dei problemi proprio perché sono stati presi tanti calciatori giovani e stranieri che dovevano capire il nostro calcio e ambientarsi. Adesso la base è importante e arriva in Serie A con ambizioni. L’obiettivo sarà mantenere la categoria e migliorarsi con il tempo”.

Le ambizioni del Como

“Il Como ha una proprietà ancora più forte economicamente. L’allenatore Fabregas sfrutta la sua forza da ex campione per ‘attirare’ calciatori di un certo calibro. La promozione in Serie A rappresenta solo un punto di partenza verso obiettivi ancora più ambiziosi. Il modello almeno inizialmente potrebbe essere quello del Monza e poi imporsi a livello nazionale e non solo. I dirigenti sono competenti”, conclude Minotti ai nostri microfoni.

