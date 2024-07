Olimpiadi Parigi 2024, il medagliere della prima giornata: l’Italia sale a quota 3 medaglie

CalcioWeb

Conclusa la prima giornata delle Olimpiadi di Parigi 2024 è già tempo di tirare le somme e stilare il medagliere. L’Italia apre la giornata inaugurale della competizione con 3 medaglie conquistate, seppur nessuna d’oro. Filippo Ganna ha sfiorato il metallo più prezioso nella cronometro maschile di ciclismo, finendo per accontentarsi dell’argento dietro uno strepitoso Evenepoel. Due bronzi invece per Gigi Samele nella sciabola e per la staffetta maschile 4×100 sl.

L’Italia occupa l’11ª posizione nel medagliere. In vetta l’Australia con 5 medaglie, 3 ori e 2 argenti. Segue la Cina con 3 medaglie, 2 ori e 1 bronzo. Completano il podio gli Stati Uniti con 5 medaglie, 1 oro, 2 argenti e 2 bronzi.

Il medagliere delle Olimpiadi di Parigi 2024

Australia – 5 medaglie: 3 ori, 2 argenti Cina – 3 medaglie: 2 ori, 1 bronzo Stati Uniti – 5 medaglie: 1 oro, 2 argenti, 2 bronzi Francia – 4 medaglie: 1 oro, 2 argenti, 1 bronzo Corea del Sud – 3 medaglie: 1 oro, 1 argento, 1 bronzo Belgio – 2 medaglie: 1 oro, 1 bronzo Giappone – 2 medaglie: 1 oro, 1 bronzo Kazakistan – 2 medaglie: 1 oro, 1 bronzo Germania – 1 medaglia : 1 oro Hong Kong Cina – 1 medaglia: 1 oro Italia – 3 medaglie: 1 argento, 2 bronzi