Modena, concluse due operazioni di calciomercato: una in entrata e una in uscita

CalcioWeb

Dirigenza attivissima sul calciomercato per regalare al tecnico Pierpaolo Bisoli una squadra competitiva per la prossima stagione. Il Modena ha ufficializzato una doppia operazione, una in entrata e una in uscita.

“Dopo una stagione da protagonista assoluto in Primavera, Alessandro Ghillani è pronto per il salto tra i grandi: la sua prima esperienza sarà in Lega Pro con la maglia dell’Ac Trento, club al quale è stato ceduto in prestito secco annuale”, si legge sul sito del club.

Arriva il portiere Bagheria

Il Modena FC completa l’organico dei portieri con l’ingaggio di Fabrizio Bagheria, estremo difensore classe 2001 che dopo l’esperienza alla Pro Sesto ha firmato un contratto annuale con opzione.

Andrea Catellani: “l’arrivo di Fabrizio ci permette di completare il reparto portieri con un ragazzo giovane che, per qualità etiche e tecniche, ha le caratteristiche ideali per affiancare Riccardo Gagno e Jacopo Sassi”.

Chi è Fabrizio Bagheria

Nato a Milano, cresce nel settore giovanile dell’Inter che, dall’età di 17 anni lo manda in prestito per diverse stagioni nelle quali Fabrizio cresce e matura indossando le maglie di Parma, Prato, Renate e Pro Sesto.

Dopo le esperienze con Recanatese e Livorno, a gennaio 2024 viene acquistato a titolo definitivo dalla Pro Sesto dove colleziona 3 presenze da titolare in Serie C nella parte finale della stagione scorsa. In precedenza, a ritroso, 15 in gettoni in Serie D con il Livorno, 7 in C con la Recanatese, 2 sempre in C nella sua prima esperienza alla Pro Sesto, un paio di apparizioni con il Renate fino alle 24 partite in Serie D con il Prato nella stagione che segnò, appena 18enne, il suo debutto nel calcio dei “grandi”, dopo gli anni delle giovanili.