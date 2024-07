Monza, salta Keylor Navas: il motivo. Il nuovo obiettivo è un ex Roma

CalcioWeb

Erano state fissate le visite mediche ma l’operazione è saltata definitivamente. Keylor Navas non vestirà la maglia del Monza. Niente ‘regalo’ per gli 80 anni di Adriano Galliani che era pronto a chiudere l’ennesimo colpo a zero della sua straordinaria carriera manageriale.

Keylor Navas e il Monza non hanno raggiunto l’accordo economico per la stretta di mano finale. Il Monza è, quindi, costretto a cambiare obiettivo di mercato. Per sostituire Di Gregorio i brianzoli puntano adesso su Rui Patricio, ex portiere della Roma che arriverebbe comunque a parametro zero in quanto svincolatosi lo scorso 30 agosto.