Nasce la Icon League, il campionato fondato da Toni Kroos e lo streamer Elias Nerlich

L’ex calciatore Toni Kroos e lo streamer Elias Nerlich sono i due leader di un nuovo campionato di piccolo formato in Germania, la Icon League, che inizierà a giocarsi all’inizio di settembre. “C’è voluto molto lavoro negli ultimi mesi per sviluppare la Icon League, ma non vedo l’ora di mostrare a tutti ciò che abbiamo creato“, ha affermato Kroos. Il 34enne ex giocatore della nazionale tedesca di calcio e del Real Madrid ha concluso la sua carriera calcistica all’inizio di luglio, dopo che la squadra tedesca è stata eliminata dal Campionato Europeo nei quarti di finale contro la Spagna.

Le squadre della Icon League sono guidate da calciatori famosi come Antonio Rüdiger e Robert Andrich, così come da altre celebrità tedesche come i rapper Luciano e Ski Aggu. Lo si apprende dall’Adnkronos.

In Germania, l’entusiasmo per i campionati di calcio minori è iniziato all’inizio dell’anno con la Baller League, fondata dagli ex nazionali Lukas Podolski e Mats Hummels. Secondo gli organizzatori, nella sua prima stagione ha raggiunto circa tre milioni di visualizzazioni live al giorno sulla piattaforma Twitch e più di 450.000 spettatori in live streaming. Il primo grande evento della Icon League, il Draft Day, inizia il 28 luglio presso la sede dell’Admiralspalast a Berlino. La prima giornata si terrà il 1 settembre alla Lanxess Arena di Colonia. Nel girone principale, le squadre giocheranno ogni lunedì al Castello Düsseldorf, un’arena polivalente.

“Abbiamo avuto discussioni appassionate e accese dietro le quinte“, afferma Nerlich riguardo alla pianificazione della Icon League. “Ci siamo spinti a vicenda per creare qualcosa che fosse davvero divertente“, ha aggiunto. La Icon League è stata fondata ufficialmente alla fine del 2023. Finora sono state annunciate 13 squadre, e ne manca una per completare il campo di partecipanti previsto. Ogni squadra ha una coppia di capitani, tra cui spiccano: la stella dell’hockey su ghiaccio Leon Draisaitl e l’ex calciatore Claudio Pizarro (Players United), il fratello di Kroos Felix e Andrich (Two Stripes United), Luciano e Rüdiger (Berlin City FC) e Ski Aggu e l’attaccante Fabian Reese (Berlin Underdogs).