L’insospettabile! Watkins manda l’Inghilterra in Paradiso: tutto sulla finale contro la Spagna

Delirio Inghilterra nei minuti finali di Euro 2024: Ollie Watkins, l’uomo inatteso, regala la finale alla squadra di Southgate. L’Olanda di Koeman ha giocato una partita nel complesso ordinata ma è stata condannata da un episodio nel finale.

Gli inglesi continuano a confermarsi sottotono e una piccola reazione nel primo tempo non cambia il giudizio sul rendimento della squadra di Southgate. In particolar modo non è passata inosservata un’altra prestazione sottotono di Bellingham: il calciatore del Real Madrid ha toccato pochissimi palloni e non ha fatto la differenza.

L’Olanda passa in vantaggio con un gol bellissimo Xavi Simons, talento 21enne. La reazione dell’Inghilterra è immediata e l’attaccante Kane sigla il pareggio su calcio di rigore. Poi i ritmi si abbassano e non si verificano grandi occasioni da gol. Saka trova il vantaggio ma l’arbitro annulla. La gara sembra indirizzata verso i supplementari, poi il guizzo dell’uomo meno atteso: Ollie Watkins ‘fulmina’ Verbruggen per il definitivo 1-2.

La finale

Sarà Spagna-Inghilterra la finale di Euro 2024: da una parte una squadra spumeggiante e allenata alla grande da De La Fuente, dall’altra un gruppo di tanto talento ma poco squadra.

L’Inghilterra vola in semifinale per la seconda volta consecutiva (l’ultima con sconfitta nel 2021 contro l’Italia). Il record è della Germania con tre finali consecutive negli anni ’70. Fino a 3 anni fa gli inglesi non avevano mai disputato neanche una finale di un Europeo, la prossima sarà la seconda di fila.

La Spagna potrebbe scappare nell’Albo d’oro, staccare la Germania, ferma a 3 e la coppia Italia-Francia a 2 ed imporsi per per la terza volta nelle ultime 5 edizioni (vittorie nel 2008 e nel 2012). La Germania è la squadra che non vince da più tempo (dal 1996), la Francia da 24 anni (2000), l’Italia da 3 anni e l’Inghilterra non ha mai vinto un Europeo. Almeno ad oggi..