Olimpiadi Parigi 2024, l’Argentina fa sul serio: convocati 4 Campioni del Mondo

Nicolás Otamendi e Julian Álvarez sono tra i quattro vincitori della Coppa del Mondo del 2022 che verranno selezionati nella squadra argentina per il torneo delle Olimpiadi di Parigi 2024 che inizierà più avanti nel mese di luglio. Al difensore del Benfica Otamendi e all’attaccante del Manchester City Álvarez si uniranno il portiere Gerónimo Rulli e l’attaccante Thiago Almada, anch’essi parte della squadra vincente due anni fa in Qatar. Lo si apprende dall’Adnkronos.

La rosa di 18 giocatori per le Olimpiadi è stata definita dall’allenatore Javier Mascherano. L’Argentina, medaglia d’oro nel 2004 e nel 2008, affronta Marocco, Iraq e Ucraina nella fase a gironi. Lionel Messi faceva parte della squadra del 2008 ma questa volta non giocherà. Il 37enne ha avuto un carico di lavoro troppo pesante. Il torneo olimpico è ufficialmente un evento under 23 ma ogni squadra può avere tre giocatori più anziani in rosa. Nel caso dell’Argentina si tratta di Otamendi, Àlvarez e Rulli che attualmente rappresentano la nazionale albiceleste anche alla Copa America.