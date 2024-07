Olimpiadi Parigi 2024, dai contenuti al cyberbullismo: le regole social per gli atleti olimpici

CalcioWeb

Gli atleti accreditati alle Olimpiadi di Parigi 2024 dovranno rispettare una serie di regole stabilite dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) riguardanti l’uso dei social network durante i Giochi. Le regole del Cio saranno in vigore dall’apertura del Villaggio Olimpico, il 18 luglio, fino alla chiusura dell’11 agosto.

Le regole

Durata dei contenuti : gli atleti possono postare video e audio di massimo due minuti per post

: gli atleti possono postare video e audio di massimo due minuti per post Contenuti consentiti : è permesso pubblicare registrazioni delle cerimonie di apertura e chiusura, del Villaggio Olimpico, dei luoghi di gara e di allenamento

: è permesso pubblicare registrazioni delle cerimonie di apertura e chiusura, del Villaggio Olimpico, dei luoghi di gara e di allenamento Tempi di pubblicazione : le sedi delle competizioni sono aperte per la registrazione degli atleti fino a un’ora prima dell’inizio della competizione e dopo che hanno lasciato la zona mista o la stazione di controllo antidoping

: le sedi delle competizioni sono aperte per la registrazione degli atleti fino a un’ora prima dell’inizio della competizione e dopo che hanno lasciato la zona mista o la stazione di controllo antidoping Limitazioni : gli atleti non possono esprimersi liberamente durante le cerimonie di apertura e chiusura, le cerimonie di consegna delle medaglie, durante le gare e durante la permanenza nel Villaggio Olimpico

: gli atleti non possono esprimersi liberamente durante le cerimonie di apertura e chiusura, le cerimonie di consegna delle medaglie, durante le gare e durante la permanenza nel Villaggio Olimpico Protezione dal cyberbullismo: il Cio ha istituito un servizio di protezione dal cyberbullismo per segnalare in tempo reale eventuali contenuti offensivi rivolti agli atleti sui social

Le regole per chi non gareggia

Il Cio precisa che “tutti gli altri soggetti accreditati ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, compresi allenatori, personale tecnico, membri dell’entourage, dirigenti delle squadre, volontari, personale dei Comitati Olimpici Nazionali, delle Federazioni Internazionali o del Comitato Organizzatore e altro personale delle squadre che assumono parte dei Giochi, devono invece rispettare le linee guida del Cio sui social e sui media digitali per gli accreditati diversi dagli atleti che partecipano ai Giochi Olimpici di Parigi 2024“.

Le condizioni da rispettare

Le aree miste in cui interagiscono con i media, i centri stampa, le conferenze stampa, le interviste, le riunioni di squadra, i media tradizionali o digitali, i social network e i momenti pre-gara (call room, presentazione degli atleti eccetera) saranno i luoghi appropriati per gli atleti per difendere i loro punti di vista, ma sempre a determinate condizioni.

Tra queste, gli atleti devono rispettare i principi fondamentali dell’olimpismo, astenersi dall’attaccare individui, organizzazioni o Paesi, seguire le istruzioni del proprio comitato olimpico o della propria federazione ed evitare “comportamenti di disturbo“, secondo le regole pubblicate dal Cio.

Il comportamento di disturbo comprende, ad esempio, “fare commenti durante la presentazione o l’inno” di altri atleti, o esporre una bandiera o uno striscione in quel momento. Il mancato rispetto di queste regole può comportare un’azione disciplinare proporzionata all’infrazione.