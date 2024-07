Olimpiadi, scandalo droni spia: il Canada fa ricorso contro la penalizzazione

CalcioWeb

Le campionesse di Tokyo 2021 del Canada hanno fatto ricorso contro la penalizzazione di sei punti nel torneo olimpico di calcio femminile a Parigi 2024, causa dello scandalo relativo ai droni soia. La Corte arbitrale dello sport ha dichiarato in una nota che la decisione sarebbe stata annunciata mercoledì. Prima della partita di apertura del Canada contro la Nuova Zelanda (2-1), la scorsa settimana, è stato rivelato che la squadra canadese aveva fatto volare dei droni sopra la sessione di allenamento degli avversari.

L’allenatrice Bev Priestman, l’assistente Jasmine Mander e l’analista video Joseph Lombardi sono stati banditi dalla Fifa da tutte le attività calcistiche per un anno. I canadesi non hanno fatto ricorso contro le squalifiche.

Il Canada ha anche vinto la seconda partita del girone contro la Francia padrona di casa per 2-1, ma è a zero punti, con Colombia e Francia in testa alla classifica del Gruppo A con tre punti ciascuna. Le canadesi affronteranno la Colombia mercoledì sera.