Reggiana, amichevole di lusso contro la Fiorentina: data, orario e diretta DAZN

La Reggiana si affaccia al prossimo campionato di Serie B con ambizioni da playoff dopo l’ottimo rendimento della scorsa stagione. La squadra si prepara per l’esordio e il club ha ufficializzato un match di lusso.

“Venerdì 19 luglio alle ore 20:00 i granata affronteranno l’ACF Fiorentina in amichevole, nella splendida cornice dello Stadio Curva Fiesole del Viola Park. La prima uscita ufficiale della Reggiana segnerà la fine della prima settimana di lavoro al “Villa Granata” training center e aprirà le porte del ritiro estivo, che avrà luogo a Toano (RE) dal 21 luglio al 3 agosto”, si legge sul sito.

Limitazioni e diretta tv

A seguito delle misure organizzative assunte in sede di GOS, la vendita dei tagliandi non è consentita per i residenti nella provincia di Reggio Emilia.

La partita amichevole tra i granata e i viola sarà trasmessa a partire dalle ore 20:00 in diretta su DAZN.