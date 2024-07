Salernitana, ufficiale l’addio di Sottil: poker di nomi per il sostituto

CalcioWeb

Neanche il tempo di arrivare e prendere contatto con l’ambiente che Andrea Sottil ha deciso di lasciare la Salernitana. L’ex tecnico dell’Udinese ha deciso di chiamarsi fuori a causa dell’incertezza sul futuro della società e sulla possibilità di un ridimensionamento del progetto. Il ds Petrachi è già a lavoro per trovare il nuovo allenatore della Salernitana che sostituisca Sottil.

Il nuovo allenatore della Salernitana: i nomi per il dopo Sottil

Il nome caldo delle ultime ore è quello di Alberto Aquilani, tecnico accostato a diverse squadre, ma sul quale ci sarebbero delle difficoltà. In corsa per il ruolo di nuovo allenatore della Salernitana anche Eugenio Corini, Cristiano Lucarelli e Fabio Caserta. Non è da escludere però l’eventuale scommessa su un tecnico in arrivo dalla Serie C.

Il comunicato della Salernitana

“L’U.S. Salernitana 1919 e il tecnico Andrea Sottil rendono noto di aver deciso, di comune accordo, di non proseguire il percorso lavorativo intrapreso insieme. La Società ringrazia il tecnico per la disponibilità dimostrata e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera“.