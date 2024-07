“Le nostre radici”, il Sassuolo presenta la campagna abbonamenti: dettagli e prezzi

CalcioWeb

Il Sassuolo ha presentato la campagna abbonamenti per la prossima stagione del campionato di Serie B con il chiaro obiettivo di lottare per il ritorno immediato in A. Da martedì 16 luglio fino a sabato 20 luglio sono aperte le sottoscrizioni, con prelazione sul posto per gli abbonati 2023/2024, e la vendita libera nei posti non soggetti a prelazione.

Dal martedì 23 luglio inizierà la vendita libera su tutti i posti rimasti a disposizione.

Nella nuova campagna abbonamenti nel settore Est e nel settore Ovest non vi è la distinzione di prezzo tra Laterale e Centrale.

MODALITA’ DI ACQUISTO:

1. ONLINE su ticket.sassuolocalcio.it

2. Presso tutti i PUNTI VENDITA VIVATICKET

3. Presso la biglietteria del MAPEI STADIUM e dello STADIO RICCI

4. Presso il SASSUOLO OFFICIAL STORE in Piazza Garibaldi a Sassuolo

“Si informa che dal 16 luglio al 20 luglio non sarà possibile confermare il posto multiplo sottoscrivendo l’abbonamento online. Sarà possibile farlo esclusivamente presso lo Stadio Ricci, Mapei Stadium e punti vendita VivaTicket”, si legge sul sito.

PROMOZIONE GRUPPO RAGAZZI E TARIFFA FAMILY

Anche per questa stagione è confermata la promozione Gruppo Ragazzi in Tribuna Sud accessibile ad almeno 8 tifosi under 30 (nati dopo il 1994 compreso) che sottoscriveranno insieme l’abbonamento e la tariffa Family in tutti i settori che da quest’anno si potrà sottoscrivere anche online!

PREZZI BLOCCATI

Per chi sottoscriverà l’abbonamento alla stagione 2024/25 avrà la possibilità di rinnovare alla medesima tariffa per la stagione 2025/26!

ABBONAMENTI HOSPITALITY

Per aziende e privati sarà possibile sottoscrivere un abbonamento con servizio di Hospitality inviando una e-mail a marketing@sassuolocalcio.it!

SERVIZI EXTRA

“Sono confermati gli eventi dedicati agli abbonati durante il corso della stagione e da quest’anno venire al Mapei Stadium conviene: è stata attivata una promozione presso lo Store di Sassuolo grazie alla quale ogni presenza allo stadio garantirà un 4% di sconto, cumulabile di partita in partita, fino ad un totale del 76%!”, conclude il comunicato.