“Forever. Proud.”: il Sassuolo presenta la maglia della risalita | VIDEO

Obiettivo riscatto. Il Sassuolo si affaccia al prossimo campionato di Serie B con il chiaro obiettivo di riscattare l’ultima deludente stagione e tornare nel massimo torneo italiano.

PUMA e U.S. Sassuolo Calcio presentano oggi il nuovo Home Kit che sarà indossato dalle squadre femminili, maschili e giovanili nella stagione calcistica 2024/2025.

Ispirata dall’orgoglioso motto FOREVER. PROUD. la nuova maglia presenta le iconiche stripes sottili in Puma Black e Fast Green che sfumano sul fondo nella tonalità PUMA Black per un effetto elegante e impattante. Il retro è in total Puma Black mentre i profili delle maniche sono in Fast Green a contrasto. Completano il kit, i pantaloncini e i calzettoni nella colorway PUMA Black.

Il motto FOREVER. PROUD. vuole essere un’esortazione, una vera spinta di orgoglio e motivazione per i giocatori e i tifosi che dovranno rimanere uniti durante tutta la durata della nuova stagione per ottenere insieme un unico obiettivo: raggiungere la vetta della classifica e il miglior risultato possibile per il riportare Sassuolo nella massima serie.

I dettagli sulla divisa

La nuova maglia Home dell’U.S. Sassuolo Calcio dalla vestibilità regular combina tessuti in 100% poliestere riciclato con l’avanzata tecnologia di termoregolazione PUMA dryCELL, un sistema di gestione dell’umidità migliorato che assicura la perfetta temperatura corporea. Ideale sia per la partita che per l’uso quotidiano, la maglia è realizzata con l’innovativa recycling technology RE:FIBRE di PUMA e contiene almeno il 95% di rifiuti tessili riciclati. La maglia è tanto una dichiarazione di moda quanto una maglia per performance d’élite. Una maglia che vive in campo e sulle strade e che porta il neroverde ovunque.

Il nuovo Home Kit dell’U.S. Sassuolo Calcio è disponibile, a partire da oggi, online al sito store.sassuolocalcio.it, presso il Sassuolo Official Store e in selezionati football retailer.